Во вторник, 11 ноября, на десятую улицу по счету зашли рабочие для ремонта дороги по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает DEITA.RU. Компания зашла на улицу Калинина.

Как рассказали в администрации Владивостока, в этом году ремонтные работы по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» пройдут на 15 улицах дальневосточной столицы. На сегодня работы осуществляются по 10 адресам. Еще по пяти объектам идет согласование установки дорожных знаков и схем движения.

Согласно документации, дата окончания работ в контрактах указана 31 октября. Однако к этому числу все объекты уже должны быть приняты и должна быть подписана вся документация, поэтому работы на объектах завершаться раньше. Для этого подрядные организации увеличили количество бригад.

Как рассказал руководитель подрядной организации «Строй Сити» Шамиль Ходэи, у них на участке работают семь бригад, которые ведут ремонт на четырех участках. Они проводят ремонтные работы на улицах Добровольского и Сахалинская.

«Для более оперативного и качественного ремонта мы вывели на объекты максимальное число рабочих и спецтехнику. На одном участке снимают асфальт, на другом убирают старые бордюры, на следующих – монтируют новые бордюры на тротуарах и дорогах, проводят земляные работы, готовят к поднятию колодцы», - отметил Шамиль Ходэи.

Отметим, что помимо подрядных организаций на объекты вышли сотрудники коммунальных компаний – ДГК, Водоканал и другие. Они просматривают свои сети и параллельно ремонтируют их. К примеру, такая работа осуществляется на улице Хабаровской, где образовался прорыв после гидравлических испытаний. После устранения причины прорыва рабочие приступят к асфальтированию участка.

Всего в этом году во Владивостоке будет отремонтировано по национальному проекту «БКАД» 15 улиц. В их списке: Воропаева; Приходько; Шепеткова; Спиридонова; Нерчинская; Нижнепортовая; Хабаровская; Луговая (от площади Баляева до Рудневского моста); Енисейская; Кирова; Шкотовская; Добровольского; Сахалинская; Калинина; Вилкова (от Интернациональной до Борисенко, 2) и Вилкова (от 50 лет ВЛКСМ до Вилкова, 14). Всего в агломерации города будет отремонтирован 81 километр дорог.

Иван Крышан