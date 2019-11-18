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Десять жителей Владивостока наградили золотыми знаками ГТО

ГТО

В субботу, 16 ноября, на торжественном открытии стадиона «Строитель» десятерых жителей Владивостока наградили золотыми знаками ГТО, сообщает DEITA.RU. Возраст награжденных варьировался от самых маленьких до самых старших.

Знаки отличия на сцене вручал губернатор Приморья Олег Кожемяко. Во время награждения ведущие мероприятия отметили, что после реконструкции стадиона на нем можно будет сдавать нормативы ГТО.

Одним из награжденных стал тренер по самбо МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» Виталий Алимасов, который выполнил все нормативы в 9-й ступени, то есть среди мужчин в возрасте от 50 до 59 лет. По его словам, он всю жизнь посвятил спорте, а сдал нормативы совершено случайно без какой-либо особой подготовки.

«К нам в спортивную школу пришли принимать нормативы ГТО, а сдавать их пошли мы подопечные, я пошел вместе с ними, чтобы проконтролировать их. Пока они сдавали мне тоже захотелось принять участие в ГТО. В результате без специальной подготовки, я сдал все нормативы», - рассказал тренер по самбо муниципальной школы.

Напомним, что в конце октября во Владивостоке в СК «Олимпиец» прошел фестиваль ГТО, на который приехало более 50 студентов со всего края, мероприятие прошло в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края».

Иван Крышан

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