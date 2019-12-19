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Десятки детских садов эвакуировали

детская площадка, дети, детский сад

В Хабаровске неизвестный разослал сообщения о взрывчатке в 35 детских садах города, сообщает DEITA.RU.

Об этом рассказали в мэрии, добавив, что угрозы начали поступать утром четверга.

«Детей и персонал экстренно эвакуировали и разместили в соседних зданиях и социальных объектах. Сейчас вопрос взят под ответственность силовых структур», - подчеркнули в мэрии.

Сейчас на место событий выехали представители профильных ведомств.

Напомним, что недавно похожая ситуация была со школами – в нескольких крупных дальневосточных городах были разосланы сообщения о том, что образовательные учреждения минированы. Все сообщения оказались ложными, однако, занятия в тот день были отменили из-за экстренной эвакуации детей и педсостава.

Александра Маслова

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