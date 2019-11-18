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Десятки дорог отремонтируют в Артеме в 2020 году
За счет городских программ и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» дорожный фонд Артемовского городского округа в следующем году должен кардинально преобразиться, сообщает DEITA.RU.
Так, в следующем году планируется отремонтировать дорожное полотно с тротуаром на улицах Первомайской и Ремзаводской (подъезд к школе №35). Непосредственно ремонт дорог будет проведен на улицах Фрунзе (вблизи дома №49/1), Каширской (отсыпка грунта), Севастопольской (от 33-го дома до пересечения с Фрунзе), Геологической (между домами №1 и №2), Второй Рабочей (между пересечениями с ул. Гагарина и Вторым Шахтерским переулком), а также на Океанской, Новороссийской, Карагандинской, Солнечной и Спортивной.
Кроме того, власти города планируют провести работы по обустройству тротуаров на улицах Фрунзе и Брюллова. На последней также будет отремонтирована система водоотведения.
Дорожные работы в 2020 году планируется закончить за автовокзалом (напротив Фрунзе, 45/1), а по национальному проекту БКАД – планируется реконструкция моста на улице Кирова.
Отметим, что перечисленные работы будут выполнены за счет средств из бюджетов трех уровней – федерального, краевого и местного. В мэрии Артема уточняют, что соответствующие бюджеты на следующий год еще не приняты, поэтому в проекты ремонта дорог могут быть внесены некоторые изменения.