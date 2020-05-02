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Десятки междугородных рейсов из Владивостока отменены
Уехать в другие населённые пункты из приморской столицы будет затруднительно
Сегодня, 2 мая, отменено более 60 автобусных рейсов из Владивостока в другие города и районы Приморья, сообщает DEITA.RU.
В расписании владивостокского автовокзала произошли большие изменения. Отмена рейсов коснулась как самых ранних поездок, так и тех, что выполняются днём и вечером.
В частности, отменены рейсы в Хабаровск, Находку, Партизанск, Спасск-Дальний, Артём, Уссурийск, Преображение и многие другие населённые пункты.
Несколько дней назад губернатор края Олег Кожемяко убедительно попросил приморцев не покидать свои города и сёла на время майских праздников и всего оставшегося периода самоизоляции, который был продлён до 11 мая.
Однако, по всей видимости, взывания главы края подействовали далеко не на всех и ещё вчера, 1 мая, практически на всех выездах из Владивостока наблюдались автомобильные пробки ввиду массового выезда граждан из города.