telegr wh call

Новости

Уже лучше: во Владивостоке поднялся индекс самоизоляции

2 Май 2020, 15:15

Новую опасность медицинских масок назвали эксперты

2 Май 2020, 14:45

В Приморье продолжаются лесные пожары

2 Май 2020, 14:15

Новорожденных северных оленят предлагают назвать хабаровчанам

2 Май 2020, 14:00

Приморскую пару избили ради пилы и сотового телефона

2 Май 2020, 13:45

ГИБДД готовит владивостокцам облаву

2 Май 2020, 13:15

МЧС напоминает брать при госпитализации гаджеты и немного наличных

2 Май 2020, 13:00

Хазин: «Уход Мишустина вернёт в Россию политику»

2 Май 2020, 12:45

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Десятки междугородных рейсов из Владивостока отменены

автобусная остановка, транспорт

Уехать в другие населённые пункты из приморской столицы будет затруднительно

Сегодня, 2 мая, отменено более 60 автобусных рейсов из Владивостока в другие города и районы Приморья, сообщает DEITA.RU.

В расписании владивостокского автовокзала произошли большие изменения. Отмена рейсов коснулась как самых ранних поездок, так и тех, что выполняются днём и вечером.

В частности, отменены рейсы в Хабаровск, Находку, Партизанск, Спасск-Дальний, Артём, Уссурийск, Преображение и многие другие населённые пункты.

Несколько дней назад губернатор края Олег Кожемяко убедительно попросил приморцев не покидать свои города и сёла на время майских праздников и всего оставшегося периода самоизоляции, который был продлён до 11 мая.

Однако, по всей видимости, взывания главы края подействовали далеко не на всех и ещё вчера, 1 мая, практически на всех выездах из Владивостока наблюдались автомобильные пробки ввиду массового выезда граждан из города.

Читайте также:

Дождь и туман накроют Приморье

«Черную десятку» регионов назвал оперштаб

Россияне перешли на хлеб на самоизоляции

Дмитрий Шевченко

Популярное

Под 8 тысяч за сутки: Россия бьет рекорды по заражению коронавирусом

Поураганило — приморцы устраняют результаты прошедшей грозы

Поджигатели пойманы в Приморье

Мишустин разрешил ввозить запчасти для машин
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...