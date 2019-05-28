В Сочи осудили чиновника за махинации при возведении перинатального центра, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в УФСБ по Краснодарскому краю.

На три года лишится свободы заместитель главного управления строительства Краснодарского края Хромых А. В., причиной стала подделка актов о приемке работ при строительстве перинатального центра в Сочи. Ранее суд рассмотрел дело о превышении чиновником полномочий при строительстве перинатального центра в Сочи.

Центральный районный суд Сочи признал заместителя руководителя ГКУ "Главное управление строительства Краснодарского края" виновным и приговорил к трем годам колонии общего режима с лишением права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления.

Из-за действий осужденного бюджет потерял около 40 миллионов рублей.

Анастасия Туркова