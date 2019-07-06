Одно приложение лишило их денег на картах и счетах, сообщает DEITA.RU.



Более десяти миллионов владельцев телефонов на платформе Android стали жертвами киберпрестуников. Как пишет издание «Мойка 78», хакеры загрузили в магазин приложений свою программу, которая маскировалась под важную сервисную программу.

В магазине Google Play нашли приложение с обновлениями для телефонов «Самсунг». Скачивая его, пользователь переходил на страницу с рекламой. Отключить ее можно было только заплатив 9 долларов.

Именно благодаря платежу мошенники и получали данные о картах пользователей. Позже они снимали все деньги со счетов.

Елена Миронова