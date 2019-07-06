Десятки миллионов пользователей Android стали жертвами хакеров
Одно приложение лишило их
денег на картах и счетах, сообщает DEITA.RU.
Более десяти миллионов владельцев телефонов на платформе Android стали жертвами киберпрестуников. Как пишет издание «Мойка 78», хакеры загрузили в магазин приложений свою программу, которая маскировалась под важную сервисную программу.
В магазине Google Play нашли приложение с обновлениями для телефонов «Самсунг». Скачивая его, пользователь переходил на страницу с рекламой. Отключить ее можно было только заплатив 9 долларов.
Именно благодаря платежу мошенники и получали данные о картах пользователей. Позже они снимали все деньги со счетов.
Елена Миронова