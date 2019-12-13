Десятки миллионов россиян не отдохнут в Новый год

Около 24 миллионов россиян могут не выпустить за границу на отдых из-за долгов и просроченных платежей, сообщает DEITA.RU.



Согласно отчету ФССП за 2019 год, количество невыездных должников серьезно увеличилось. Так, среди «запертых в России» полтора миллиона алиментщиков, около 8 миллионов должников по кредитам, 2,5 миллиона проштрафившихся в сфере ЖКХ и потенциально - 13 миллионов не оплативших штрафы ГИБДД

Что касается должников по алиментам, то с 2018 года их количество выросло на почти 150 тысяч человек. Больше всего недобросовестных родителей проживает в Москве, Краснодарском и Красноярском крае и в Кемеровской области.

Сами судебные приставы не видят особых перспектив к снижению количества неплательщиков по алиментам в России. Таких граждан очень сложно поймать, зачастую они неофициально работают, за границу особо не стремятся.

При этом в личных беседах самый главный аргумент - нежелание содержать бывшую жену, с которой отношения из любви перетекли в лютую ненависть. Но в ведомстве уверены, что с введением электронных паспортов и трудовых книжек проблему удастся сдвинуть с мертвой точки.

Запрет на выезд должникам по кредитам начинается с долга в 30 тысяч и просрочке в 90 дней.

По информации ФССП, 96 процентов кредитных должников имеют обязательства перед крупными банками, а не перед микрофинасовыми организациями, как принято считать.

Все дело в сумме долга. 10 - 12 тысяч рублей микрофинансам вернуть вполне реально, а когда речь заходит о крупных долгах в сотни тысяч перед банками, человек попросту не имеет возможности эти деньги найти. Более 60 процентов должников при этом не скрываются: они открыто заявляют, что у них нет денег на погашение долга.

Кроме того, люди в некотором роде «сели на голову» законодательству.

Убежденные неплательщики уверены, что процедура банкротства и суд решит все их проблемы. Но сейчас тенденция такова, что суд в 90 процентах случаев встает на сторону кредитора, поэтому радоваться особо нечему.

Также несколько заигрывают со своим положением штрафники по ПДД. Люди просто ждут, когда пройдет два года, чтобы их штраф сгорел. Эти два года они могут совершенно спокойно жить в России и не стремиться за рубеж. А потом - все с нуля.

Из должников в сфере ЖКХ подавляющее большинство людей - асоциальные граждане, ведущие разгульный образ жизни. У таких людей долги исчисляются десятками, а то и сотнями тысяч. Соответственно, ограничительные меры в виде запрета им выезда за рубеж не имеют никого смысла - они и так туда не собираются. По статистике, больше всего таких «асоциалов» - в Пермском крае.

Как сообщают приставы, за 2019 год им удалось взыскать долгов на сумму 104 миллиарда рублей. До полной ликвидации проблему еще далеко, но прогресс имеется.

Василий Кучин