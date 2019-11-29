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26 Ноябрь 2019, 16:15

Десятки приморских фермеров смогли оформить хозяйства по краевой программе поддержки

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Сделать профессиональных фермеров из начинающих аграриев, имеющих только личное хозяйство, помогают специалисты Центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров Приморского края. О работе организации в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», DEITA.RU рассказал ее руководитель Виктор Понамарев.

В настоящее время кооперация сельхозпроизводителей в Приморском крае осуществляется за счет встреч представителей Центра с местными аграриями в различных муниципальных образованиях края. Так, в этом году такие встречи были проведены в Дальнереченске и Лазо – для сельскохозяйственников с севера Приморья, а также в Михайловке – для их коллег с южной части региона.

Всего по реализуемой в Приморье программе «Агростартап» было выделено 27 миллионов рублей на создание девяти крестьянско-фермерских хозяйств и еще около 6 миллионов – на образование двух кооперативов.

Таким образом, приморские специалисты оказывают начинающим аграриям не только консультационную поддержку, но и финансовую. По словам Виктора Пономарева, легализация и юридическое оформление местных аграриев в кооперативы и КФХ является важной стратегической задачей в рамках нацпроекта и государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013-2021 годы.

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