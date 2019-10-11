Десятки самолетов Boeing сняты с полетов

Более тридцати самолетов Boeing были отстранены от полетов из-за опасных трещин на креплении крыльев, сообщает DEITA.RU.

В FAA, которое было ответственно за проведение профилактических проверок воздушных судов, заявили, что тесты на безопасность не прошли тридцать восемь самолетов из более восьмиста бортов Boeing 737 NG.

По словам специалистов Boeing, речь идет о проверке надежности крепления детали, благодаря которой крыло самолета крепилось к фюзеляжу. На каждой двадцатой осмотренной модели самолета в указанном месте были обнаружены трещины.

Сообщается, что некоторые авиакомпании США уже временно отстранили от перевозки пассажиров на борту 737 NG. Российская авиакомпания S7 и «Аэрофлот» также начали проверку самолетов этой модели.

Отметим, что за последние шесть месяцев текущего года два самолет указанной модели разбились, унеся с собой жизни почти трех сот пятидесяти людей.

Екатерина Цой