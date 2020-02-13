Десятки школ и детсадов закрылись на карантин в Приморье

На 20% выросла заболеваемость вирусными инфекциями в Приморье, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на краевой Роспотребнадзор.

27 школ и 17 детсадов полностью закрылись - разумеется, га время карантина, также 671 класс и 390 детсадовских группы сейчас сидят дома из-за вспышки инфекций, в том числе и гриппа.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас эпидпорог в крае выше нормы на 7,8%, а число заболевших выросло на 20%. Кроме того, специалисты назвали самые уязвимые к заболеваниям возрастные группы – так, дошкольники и дети постарше – от 3 до 14 лет – чаще всего подвергаются риску заболеть вирусной простудой или гриппом.

Напомним, что временное «расформирование» детских коллективов – одна из мер профилактики вирусных заболеваний. Карантин вводится в том случае, если количество заболевших детей в классе или группе превышает 20%.