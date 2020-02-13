telegr wh call

Новости

«Валентинка от Кубая» - снег и сильный ветер ждет приморцев

13 Февраль 2020, 15:30

Количество абонентов MVNO на сети Tele2 выросло более чем в 2 раза в 2019 году

13 Февраль 2020, 15:26

Десятки школ и детсадов закрылись на карантин в Приморье

13 Февраль 2020, 15:15

ФАС возьмет на себя цены на лекарства

13 Февраль 2020, 15:00

«Вези меня, мразь» - таксист рассказал о скандальной пассажирке

13 Февраль 2020, 14:45

Качество воды в Сергеевке улучшилось благодаря общественникам

13 Февраль 2020, 14:30

Приморскстат: Свежие овощи подорожали на 14-18% в январе

13 Февраль 2020, 14:15

Кто выйдет на пенсию в 2020 году, рассказали в ПФР

13 Февраль 2020, 14:00

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Десятки школ и детсадов закрылись на карантин в Приморье

насморк болезнь мишка медведь игрушка

27 школ и 17 детсадов полностью прервали деятельность

 На 20% выросла заболеваемость вирусными инфекциями в Приморье, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на краевой Роспотребнадзор.

27 школ и 17 детсадов полностью закрылись - разумеется, га время карантина,  также 671 класс и 390 детсадовских  группы сейчас сидят дома из-за вспышки инфекций, в том числе и гриппа.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас эпидпорог в крае выше нормы на 7,8%, а число заболевших выросло на 20%. Кроме того, специалисты назвали самые уязвимые к заболеваниям возрастные группы – так, дошкольники и дети постарше – от 3 до 14 лет – чаще всего подвергаются риску заболеть вирусной простудой или гриппом.  

Напомним, что временное «расформирование» детских коллективов – одна из мер профилактики вирусных заболеваний. Карантин вводится в том случае, если количество заболевших детей в классе или группе превышает 20%. 

Читайте также:

Первый пациент вылечен от коронавируса на Дальнем Востоке

Коронавирус в Китае лечат национальными танцами-видео

Больной коронавирусом китаец рассказал о лечении в России

Александра Маслова

Популярное

Дом «для войны семей» продается во Владивостоке

Метель и штормовой ветер ожидаются во Владивостоке

Цены на загородные дома в Приморье стали ниже

Более 700 млн рублей потратят на развязку длиной в километр во Владивостоке
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...