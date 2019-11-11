Десятки столичных улиц останутся без света - адреса

На 22-х улицах во Владивостоке отключат свет в понедельник, 11 ноября, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказал представитель МУПВ ВПЭС.

По его словам, электроэнергии не будет от двух до восьми часов. Первые отключения пройдут не раньше девяти часов утра.





Екатерина Брязгунова