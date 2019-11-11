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Десятки столичных улиц останутся без света - адреса
На 22-х улицах во Владивостоке отключат свет в понедельник, 11 ноября, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказал представитель МУПВ ВПЭС.
По его словам, электроэнергии не будет от двух до восьми часов. Первые отключения пройдут не раньше девяти часов утра.
Екатерина Брязгунова
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