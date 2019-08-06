Из ближайших населенных пунктов к месту мощных взрывов на артиллерийском складе в Красноярском крае эвакуировано свыше 2,5 тысячи человек, сообщает DEITA.RU.

Однако, как утверждают в ГУ МЧС России по региону, это далеко не все граждане, которым придется покинуть свои дома. На базе школ и детских садов в таких населенных пунктах, как Мазуль, Тарутино, Назарово и Солнечный, развернулись пункты временного размещения на 16,5 тысячи человек. Кроме того, при помощи железной дороги будут эвакуированы 10 тысяч человек. Их всех доставят в Красноярск.

На сегодняшний день полностью перекрыта автомобильное движение на 24-м километре автодороги «Ачинск — Ужур — Троицк».

Напомним, в понедельник, 5 августа, в 17 часов 40 минут по местному времени на артиллерийских складах в Ачинском районе прогремел мощный взрыв. В результате происшествия по меньшей мере пострадали четыре человека, среди них один ребенок.

Местные жители, которые проживают в 20 километрах от склада уверяют, что даже там были слышные страшные взрывы.

Стоит отметить, что в этом году в России происходит одна беда за другой, и это, не считая сгоревшего самолета в аэропорту Шереметьево и рухнувшего из-за взрыва бытового года многоэтажного дома в Магнитогорске. В соцсетях люди удивляются, как такое вообще возможно. «Сибирь горит, полстраны затопило, Байкал уничтожают, боеприпасы взрываются, дубинками людей бьют, цены растут, хороших новостей похоже не предвидится! Ужас», — пишут люди.

Екатерина Брязгунова