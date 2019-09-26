Новости
В детском саду во Владивостоке установили солнечные технологии
26 Сентябрь 2019, 14:01
Десятки тысяч граждан попали под сокращение
26 Сентябрь 2019, 14:00
В сентябрьском «Антирейтинге исполнителей коммунальных услуг» от ПАО «ДЭК» 36 управляющих компаний
26 Сентябрь 2019, 14:00
Женщина осталась без ноги в приморском зоопарке
26 Сентябрь 2019, 13:45
Новый особый налог появится в России
26 Сентябрь 2019, 13:30
Скандальное решение властей по зарплатам устояло
26 Сентябрь 2019, 13:26
Видео: скандал с запуском несуществующей котельной набирает обороты
26 Сентябрь 2019, 13:15
Российским водителям продают «палёный» бензин
26 Сентябрь 2019, 13:00
Десятки тысяч граждан попали под сокращение
26 Сентябрь 2019, 14:00
Теперь многим придётся искать другую работу, сообщает DEITA.RU.
Банковское сообщество взялось за голову: под сокращение в этом секторе экономики по всему миру попали более 60 тысяч работников. Как отмечает издание Bloomberg, уменьшение численности персонала в финансовых организациях вызвано сразу несколькими причинами.
Основными из них являются падение доходности банковской деятельности и возрастающие траты организаций, а также повсеместное внедрение автоматизации, которое делает присутствие людей на рабочих местах ненужным.
Самый большой процент увольнений придётся на Европу. Там банковское дело является весьма консервативным направлением бизнеса, поэтому компании с лёгкостью будут отказываться от привлечения новых сотрудников.
Дмитрий Шевченко