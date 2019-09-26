Десятки тысяч граждан попали под сокращение

Теперь многим придётся искать другую работу, сообщает DEITA.RU.

Банковское сообщество взялось за голову: под сокращение в этом секторе экономики по всему миру попали более 60 тысяч работников. Как отмечает издание Bloomberg, уменьшение численности персонала в финансовых организациях вызвано сразу несколькими причинами.

Основными из них являются падение доходности банковской деятельности и возрастающие траты организаций, а также повсеместное внедрение автоматизации, которое делает присутствие людей на рабочих местах ненужным.

Самый большой процент увольнений придётся на Европу. Там банковское дело является весьма консервативным направлением бизнеса, поэтому компании с лёгкостью будут отказываться от привлечения новых сотрудников.

Дмитрий Шевченко