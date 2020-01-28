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6 Декабрь 2019, 18:15

Десятки тысяч туристов не могут уехать домой из Таиланда из-за коронавируса

китай аэропорт вокзал

Больше двух десятков тысяч туристов из Китая не могут уехать домой из отпусков. Граждане КНР, 80% из которых – жители города Ухань - «очага» заражения коронавирусом, застряли в Таиланде. Это случилось потому, что власти прекратили авиасообщение с китайским мегаполисом, сообщает DEITA.RU со ссылкой на телеканал Thai PBS.

Минздрав Таиланда ведет мониторинг и наблюдает за китайскими туристами, вынужденными оставаться на территории страны, в которой еще недавно с удовольствием отдыхали. Еще утром местный департамент эпидемиологического контроля сообщал, что ни у кого из 20 000 «застрявших» не обнаружили признаков именно 2019-nCoV(того-самого коронавируса). Однако ко второй половине дня уже нашлось 14 человек, совершенно точно являющихся носителями болезни. Стоит отметить, что за январь 2020-го в Таиланде побывало не меньше 2-х миллионов жителей Поднебесной. 

В самом Китае действует информационный портал, учрежденный национальным комитетом здравоохранения государства. Согласно информации оттуда(актуальной на 15:58, 28 января 2020г г.) общее количество заболевших достигло 4547 человек. «Под вопросом» - еще 6973 пациента. Погибших во всем мире от патогена сейчас 106 человек, выздоровело 62. 

Евгений Черемухин

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