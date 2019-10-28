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Десятки улиц останутся без света в столице: точные адреса

свет

Электричества не будет во многих домах дальневосточной столицы в понедельник, 28 октября, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказал представитель МУПВ «ВПЭС».

Как пояснили на предприятии воды не будет от двух до восьми часов. Начнутся отключения в девять утра и закончатся не позднее 17 часов.

Екатерина Брязгунова

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