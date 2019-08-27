Проект разработал Минфин и Центральный Банк, сообщает DEITA.RU.



В России продолжается выстраивание новой пенсионной системы. Если с возрастом выхода на пенсию и ее индексацией все понятно, то вот с накопительной частью проблемы. В стране в ближайшее время планируют провести еще одну пенсионную реформу, суть которой – в реформировании сбора накопительной части.

Как пишет РИА Новости, уже в сентябре Минфин и ЦБ объявят россиянам о том, что будет с их пенсиями. Вернее, как их теперь будут копить. Ранее сообщалось о планах назвать эту систему индивидуальным пенсионным капиталом. Однако власти решили отказаться от этой идеи. Пока неясно, чем новая система будет отличаться от старой – все станет известно в сентябре.

Елена Миронова