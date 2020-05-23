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Детей без прививок хотят запретить пускать в школы и детсады

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Соответствующий законопроект планируют разработать в Совете Федерации

В российские школы и дошкольные учреждения не будут пускать детей, которые не были привиты в соответствии с утвержденным календарём профилактических прививок, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Соответствующая инициатива внесена российскими сенаторами в перечень мероприятий по совершенствованию законодательства в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией.

Согласно новелле, в России должен быть расширен перечень обязательных профилактических прививок, включенных в национальный календарь.

При том, какое наказание будет предусмотрено за нарушение новых норм, в Совете Федерации пока не уточняется. Ранее сообщалось о том, что в России хотят сократить срок появления на рынке препарата от COVID-19.

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