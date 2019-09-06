В Москве хотят запретить посещение общеобразовательных школ детям без амбулаторных карт и сертификатов о сделанных накануне профилактических прививках. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Столичные чиновники на полном серьёзе продвигают в правительство идею о том, чтобы закрепить за администрациями школ право отказывать в очном получении общего образования непривитым детям.

Правда, инициатива всё же оговаривает возможность переведения ребёнка без прививок на домашнее обучение, а получение разрешения ходить на уроки школьникам, которым введение вакцины противопоказана по медицинским соображениям.

Отметим, что инициатива московских властей вряд ли получит одобрение Госдумы т.к. напрямую противоречит статье 43 Конституции РФ «Право на образование», гарантирующей «общедоступность и бесплатность» обучения в государственных и муниципальных школах страны.

Екатерина Цой