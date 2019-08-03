Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет искать пропавших детей путем определения их возможного местонахождения по используемому ими мобильному устройству, сообщает DEITA.RU.

Как отмечается в пояснительной записке, в поиске пропавших детей имеют значение часы и минуты, которые влияют на саму возможность спасения жизни и недопущения необратимых последствий и в ситуациях, когда ребенок незаконно удерживается, и в ситуациях, когда ребенок заблудился, попал в опасную ситуацию. Поэтому принятие экстренных мер в оперативном порядке позволит кардинально повлиять на перспективу спасения ребенка и оказания ему своевременной помощи.

Согласно закону, для использования такой возможности будет необходимо письменное согласие одного из родителей несовершеннолетнего или лиц, их заменяющих, а также мотивированное постановление одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, вынесенное в течение 24 часов с момента поступления сообщения о без вести пропавшем ребенке. В этом случае допускается получение информации о соединениях абонентского устройства, находящегося у несовершеннолетнего, с иными абонентами и оборудованием, а также о местоположении данного устройства путем снятия информации с технических каналов связи с обязательным уведомлением суда в течение суток.

Дмитрий Санников