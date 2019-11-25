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Детей будут зачислять в школы по-новому
Совет Федерации
одобрил закон, сообщает DEITA.RU.
Совет Федерации одобрил закон, принятый депутатами Госдумы о правилах зачисления детей в садики и школы. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Теперь, если закон подпишет президент, детей из одной семьи, прописанных по одному адресу, будут принимать в один сад и школу, где учатся старшие братья и сестры. Сейчас такой возможности у семей нет: школы принимают детей сначала из своего района, а всех остальных – если будут места. Теперь у младших братьев и сестер будет приоритет при зачислении.
Напомним, об этом проблеме известно давно. Некоторые регионы пытались решить ее местными законами, однако это не помогало – требовался единый для всей страны порядок.
Елена Миронова