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Детей отправят в лагеря позже из-за коронавируса

лагерь, отдых, палатка

Министерство просвещения рекомендовало регионам проработать вопрос о переносе детской оздоровительной кампании на более поздний срок в целях профилактики коронавируса, сообщает ИА DEITA.RU.

Как следует из министра просвещения Сергея Кравцова губернаторам, в соответствии с поручением премьер-министра Михаила Мишустина, до 1 июня 2020 года в целях профилактики коронавируса временно приостановлена работа санаториев, домов отдыха и детских лагерей.

«Минпросвещения России рекомендовало проанализировать имеющиеся договоры регионов с организациями отдыха и оздоровления детей, а также проработать вопрос о переносе сроков оказания услуг по отдыху и оздоровлению детей на более поздний срок.

Кроме того, вводятся дополнительные меры по безопасности детей. Детские лагеря должны быть обеспечены обеззараживателями воздуха, бесконтактными термометрами, антисептическими и дезинфицирующими средствами, предусмотрен и усиленный медицинский контроль за состоянием здоровья сотрудников и детей во время смен.

Как сообщили ТАСС в ведомстве, решение о начале кампании летнего детского отдыха каждый регион будет принимать самостоятельно, исходя из складывающейся эпидемиологической ситуации, оповестив о предпринимаемых мерах министерство. С авиа- и ж/д перевозчиками министерство также предлагает проработать вопрос о возможности переноса дат, времени и изменений данных о пассажирах по ранее купленным билетам.

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