День защиты детей в Астрахани отличился оригинальностью, сообщает DEITA.RU.

Далеко не все родители были в восторге от того, что 1 июня на праздник их детей была приглашена именно стриптизёрша. Остаются загадкой и мотивы организаторов подобного досуга.

О вопиющем случае стало известно, благодаря огласке случившегося в социальных сетях. Пользователи, многие из которых лично не присутствовали на празднике, сочли такое времяпрепровождение детей неприемлемым.

В прочем, сами устроители шоу пытались позиционировать выступление стриптизёрши в качестве воздушной гимнастики, однако у собравшихся и комментаторов в Сети появление обнажённой девушки вызвало однозначное определение.

По информации сайта Пункт-А, по факту произошедшего уже инициирована проверка. Её хотят провести представители Агентства по делам молодёжи Астраханской области.