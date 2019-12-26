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Детей пугают смертельными «конфетами»

Смертельные конфеты

Родительские чаты Владивостока «взорвались» от предупреждений о неизвестных личностях, которые предлагают детям на улицах опасные для здоровья конфеты, сообщает DEITA.RU.

«По городу ходят люди в костюмах Дедов Морозов и угощают детей. Передайте всем родителям - пусть они еще раз скажут детям, что нельзя брать ничего у незнакомцев», - говорится в сообщении.

Также авторы публикации приложили фотографии этих самых «конфет» отмечая, что так выглядит новая упаковка нашумевших на всю страны снюсов.

Ранее о распространении смертельно опасных конфет среди несовершеннолетних жителей Приморья DEITA.RU рассказала читательница из Владивостока.

«Мой сын утверждает, что детям как старшего, так и младшего возраста регулярно предлагают попробовать снюсы и конфеты с никотином прямо в его школе. Он учится в Снеговой пади. Правда, распространители пока не ходят в новогодних костюмах», - заявляет мама 13-летнего школьника.

В полиции Владивостока ответили, сообщения о подобных инцидентах от граждан не поступало, но информация в обязательном порядке будет уточнена.  

Кстати, по поручению Дмитрия Медведева во всех магазинах России проводятся рейды для предотвращения снюсов и никотиновых конфет. Снюсы уже запрещены к реализации на территории страны, а законопроект, направленный на запрет продажи «сладостей», на данный момент готовится СовФедом.

Екатерина Цой

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