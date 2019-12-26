Новости
ГИБДД готовит массовые облавы водителям
27 Декабрь 2019, 13:15
Власти поддержат аграриев Дальнего Востока рублем
27 Декабрь 2019, 13:00
«Утеплился»: дерзкий похититель «сработал» под видеокамерой
27 Декабрь 2019, 12:45
Контрафактный алкоголь исчез с полок магазинов
27 Декабрь 2019, 12:30
«Лошадь сбила машину» - ДТП с опрокидыванием произошло на трассе
27 Декабрь 2019, 12:15
«Это наш остров»: японцы высадились на Курилах
27 Декабрь 2019, 12:00
Гонки автобусов привели к ДТП во Владивостоке
27 Декабрь 2019, 11:33
Мышь вернулась на площадь Владивостока
27 Декабрь 2019, 11:30
Детей пугают смертельными «конфетами»
Родительские чаты Владивостока «взорвались» от предупреждений о неизвестных личностях, которые предлагают детям на улицах опасные для здоровья конфеты, сообщает DEITA.RU.
«По городу ходят люди в костюмах Дедов Морозов и угощают детей. Передайте всем родителям - пусть они еще раз скажут детям, что нельзя брать ничего у незнакомцев», - говорится в сообщении.
Также авторы публикации приложили фотографии этих самых «конфет» отмечая, что так выглядит новая упаковка нашумевших на всю страны снюсов.
Ранее о распространении смертельно опасных конфет среди несовершеннолетних жителей Приморья DEITA.RU рассказала читательница из Владивостока.
«Мой сын утверждает, что детям как старшего, так и младшего возраста регулярно предлагают попробовать снюсы и конфеты с никотином прямо в его школе. Он учится в Снеговой пади. Правда, распространители пока не ходят в новогодних костюмах», - заявляет мама 13-летнего школьника.
В полиции Владивостока ответили, сообщения о подобных инцидентах от граждан не поступало, но информация в обязательном порядке будет уточнена.
Кстати, по поручению Дмитрия Медведева во всех магазинах России проводятся рейды для предотвращения снюсов и никотиновых конфет. Снюсы уже запрещены к реализации на территории страны, а законопроект, направленный на запрет продажи «сладостей», на данный момент готовится СовФедом.
Екатерина Цой