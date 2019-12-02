Детей россиян хотят лишить новогодней радости

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Российские власти хотят лишить юных граждан одной из главной составляющей «сладкого стола» - детского шампанского, сообщает DEITA.RU.

С предложением запретить продажу сладких газированных напитков, стилизованных под бутылки шампанского, по всей стране выступил одиозный депутат Госдумы Виталий Милонов и направил свой документ на рассмотрение в Министерство промышленности и торговли РФ. По мнению депутата, инициатива имеет место быть в связи с политикой государства, направленной на борьбу с табакокурением и употреблением алкоголя среди несовершеннолетних.

Глава Минпромторга в свою очередь ответил, что это предложение нужно вынести на большое общественное обсуждение.

«В дискуссии должны принять участие не только депутаты, но так и профильные ведомства, другие министерства, детские психологи, предприниматели, в том числе производители детского шампанского, и другие эксперты», - заявили в Минпромторге.

Ранее РИА Новости передавало личное мнение главы ведомства Дениса Мантурова по поводу инициативы Виталия Милонова. По мнению руководителя Минпромторга, российские эксперты пока не пришли к единому мнению по поводу влияния детского шампанского на будущее употребление алкоголя среди подросших детей.   

«Исследования на эту тему учеными не проводились, точные данные отсутствуют. На сегодняшний день у правительства нет достаточных оснований для введения указанного ограничения», - высказался Мантуров.

Отметим, что господин Милонов неоднократно заявлял о том, что детское шампанское крайне пагубно влияет на развитие психики подрастающего поколения. По его словам, сам факт употребления безобидной сладкой газировки в бутылке из-под шампанского стирает «алкогольные запреты» в головах детей, а также формирует у них «праздничную зависимость» к употреблению спиртосодержащих шипучих напитков.   

Екатерина Цой

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