Реализацию краевого закона об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот обсудил комитет Законодательного Собрания Приморского края по социальной политике и защите прав граждан, сообщили DEITA.RU в ЗС ПК.

По информации краевого департамента образования и науки, сейчас в список детей-сирот, имеющих право на обеспечение жилым помещением на территории Приморского края, включены 7 214 лиц, из них 5 529 достигли совершеннолетия. Пока не исполненными остаются 4 006 судебных решений, обязывающих администрацию Приморского края предоставить благоустроенные жилые помещения детям-сиротам. Кроме того, уже вынесено 62 подобных судебных решения в отношении администраций муниципальных образований.



Сейчас полномочия по обеспечению жильем детей-сирот переданы на уровень муниципальных образований, которые в текущем году получили на эти цели более 795 миллионов рублей. Ещё 200 миллионов рублей выделено департаменту земельных и имущественных отношений Приморского края на приобретение жилых помещений во исполнение судебных решений. Департаменту образования и науки предусмотрено 200 миллионов рублей на выдачу сертификатов на приобретение жилых помещений в собственность и 25 миллионов рублей на свидетельства на социальную выплату по судебным решениям, вынесенным до 1 января 2013 года.



С начала 2019 года жильем обеспечены 324 человека (147 за 2018 год). Самым востребованным решением квартирного вопроса стали жилищные сертификаты, одобрено 298 заявлений на их получение и уже выдано 34, а 7 квартир оплачены. Вице-губернатор Наталья Бондаренко сообщила, что департамент образования обратился в Правительство РФ с просьбой выделить Приморью дополнительные средства – 300 млн рублей жилищные сертификаты для детей-сирот.



В ходе обсуждения информации депутаты акцентировали внимание профильных департаментов на ситуацию в ряде муниципальных образований, которые не выполняют обязательства по обеспечению жильем детей-сирот.



«Когда мы передавали полномочия муниципалитетам, то сразу говорили, что первый год-два эта программа будет работать достаточно эффективно. Но в некоторых муниципалитетах возникают трудности, когда речь идет о покупке жилья на вторичном рынке. Такие районы, как Тернейский, Чугуевский, где нет или очень мало квартир, соответствующих требованиям закона, не могут решить поставленную задачу. И уже пошли судебные решения и претензии к муниципалитетам со стороны судебных приставов. Конечно, это несправедливо. Поэтому мы предлагаем подходить к таким ситуациям с пониманием, не наказывать муниципалитеты, а постараться им помочь. Как одно из решений проблемы - предоставить людям возможность использовать средства сертификата для строительства индивидуального жилья как раз в сельских территориях. Если мы правильно такой закон с администрацией края проработаем, то найдет решение, которое позволит нам эту очередь ликвидировать не за 10-15 лет, а в более короткие сроки», - сказал депутат Сергей Слепченко.



Подводят итоги рассмотрению вопроса, председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис отметил, что в текущем году динамика по обеспечению жильем детей-сирот превышает итоги прошлого года. "Но, тем не менее, мы понимаем те узкие места, на которые еще нужно обратить внимание. Проблемы на каждой территории разные, но общий тренд по выполнение той задачи, которую мы ставили, не может не радовать", - сказал Игорь Чемерис.



Дмитрий Санников