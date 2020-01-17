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Детей стали пугать депутатами на Украине
Малыши побоялись выходить на сцену даже за новогодними
подарками из рук депутата, сообщает DEITA.RU.
Депутат Рады Сергей Шахов рассказал, как низко пал образ депутата на Украине. Политик уверяет – большинство народных избранников так плохо работают, что ими уже начали пугать детей.
Как пишет РИА «ФАН», депутат рассказал, что перед Новым годом ездил по разным городам и поздравлял детей. На утреннике политик спросил у малышей, кто из них хочет стать депутатом, когда вырастет. Зал молчал, и родителям даже пришлось уговаривать детей подняться на сцену и взять подарок из рук политика.
Как позже объяснили депутату, родители пугают детей депутатами как раньше бабайками.
Елена Миронова