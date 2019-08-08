Безопасностью детей озаботились сенаторы, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

В России может начать работать система по профилактике случаев выпадения детей из окон. Об этом заявил член Совета Федерации Олег Мельниченко.

По его словам, есть необходимость в пересмотре требования по по установке или изготовлению окон. Как ранее отмечала уполномоченная при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова, с начала 2019 года в России из окон выпали более 100 детей, 33 из которых погибли.

Мельниченко сообщил, что более детальные предложения по изменению конструкций окон будут рассмотрены экспертами после обращения детского омбудсмена.

При этом, сенатор подчеркнул, что будет довольно тяжело законодательно отрегулировать такой сложный вопрос ввиду существования множества факторов, в том числе и конструктивных особенностей окон, которые могут повлиять на частоту несчастных случаев выпадения из них детей.

Дмитрий Шевченко