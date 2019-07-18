Дети из нескольких государств шесть часов не могли вылететь из Шереметьево во Владивосток по техническим причинам, сообщает DEITA.RU.

Рейс 6281 из Шереметьево во Владивосток задержан по техническим причинам. На данный момент планируется, что он будет выполнен на запасном самолёте, который готовится к вылету. Его время вылета из Москвы — 06:00 по местному времени.



Шесть часов вынуждены были ждать дети из разных государств, которые должны отправиться во Всероссийский детский центр "Океан" под Владивостоком в Приморском крае.

Дмитрий Шевченко