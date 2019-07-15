Приморский музей имени В. К. Арсеньева присоединился к межмузейному маршруту «Сам по следам», на котором дети с родителями, бабушками и дедушками исследуют окружающий мир, сообщает DEITA.RU.

«Сам по следам» - захватывающее путешествие, увлекающее все больше и больше семей. На маршруте в музее Арсеньева задействованы все четыре площадки. Юные исследователи работают в Главном корпусе Приморского музея, в Мемориальном доме-музее семьи Суханова, в доме путешественника Арсеньева, и, несмотря на то, что музей Города сейчас на ремонте, работают и здесь - обследуют прилегающую к нему территорию.





Семейный маршрут действует четвертый год. Начинался как естественнонаучный - с изучения морского побережья и обитателей шельфовых глубин. С этого года обогатился историческими и художественными программами. 13 музеев Владивостока объединились в три маршрута, сложность которых зависит от возраста участников: 5-7 лет, 7-10 и 10-12 лет. Отправляясь в большую экспедицию по музеям, каждая семья получает набор путешественника с путеводителем. На первом этапе участники исследуют музейные пространства. На втором этапе ребята и их родители, как настоящие ученые, выходят «в поля». Как сообщили в музее Арсеньева, в маршруте уже приняли участие более 300 семей. Это примерно 850 человек.

Историю Приморского края ребята исследуют с азартом. В Главном корпусе музея школьники узнают о царстве Бохай. Вместе с удэгейским духом бурь и штормов исследуют дом путешественника Владимира Клавдиевича Арсеньева. В доме-музее семьи Суханова познают тайны, которые хранит старинный особняк, узнают о его кладах. Как создавался первый музей во Владивостоке, и кто из исследователей Дальнего Востока в этом участвовал, рассказывают ребятам в музее Города, здание которого и было построено как самый первый музей нашего региона.

С середины июля начинается второй этап программы - "поля". Завершится маршрут 1 сентября.

Ирина Павленко



