Приморские дети с особенностями развития бесплатно отдыхают в лагере на побережье, сообщает DEITA.RU. Специализированный лагерь «Шепалово», который расположен недалеко от Находки, принял 60 детей со всего региона.

Оздоровительная смена объединила ребят с такими недугами, как ДЦП, аутизм, синдром Дауна, тяжёлыми случаями сахарного диабета и различными формами психологических отклонений. Самая значимая особенность подобного отдыха – малыши находятся в лагере с родителями. Ребёнку пребывать в обществе родных гораздо комфортнее. Помимо этого, кроме матери или отца, никто лучше не сможет сказать, какой именно вид реабилитации наилучшим образом подойдёт ребёнку.

Затраты на отдых взяла на себя администрация Приморского края в рамках госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края», отметив при этом, что ежегодно выделяются деньги на бесплатные путёвки, в том числе и для детей-инвалидов. Администрация Приморья сотрудничает с Приморским отделением Всероссийского общества инвалидов, которое компенсирует часть расходов за пребывание в лагере родителей малышей.

«Солнечный остров» в бухте Лашкевича стал базой отдыха для детей Екатериновского детского дома-интерната Партизанского района. Летняя оздоровительная кампания объединила этим летом и воспитанников столичной коррекционной школы-интерната - 38 ребят отдохнули в лагере «Жемчужина», который расположен в Большом Камне.

Отдых ребятам очень понравился, ежедневно на свежем морском воздухе проходили тренировки и активные игры, дети вернулись счастливые и загоревшие.

Как отмечает директор Владивостокской коррекционной школы-интерната Лариса Новикова, возможность отправить ребёнка-инвалида бесплатно на отдых за счёт бюджетных средств – зачастую становится единственной у родителей «особенных» детей.

Софья Корф