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Дети «из пробирки» отличаются иммунитетом от обычных
Но исследования ученых и практические наблюдения различаются
Малыши, появившиеся на свет с привлечением суррогатных матерей, имеют более мощный иммунитет, и при этом – большой вес при низком аппетите, сообщает ИА DEITA.RU.
Такие выводы сделали исследователи из Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, проведя ряд экспериментов на мышах. Увеличенная жировая прослойка в сочетании небольшим аппетитом отмечались у мышей, появившихся из пересаженных эмбрионов, пишет NEWS.ru.
«У суррогатной матери с чужим ребёнком имеются значительные различия генов. Это работает только в плюс. Такой ребёнок будет более здоровым, чем зачатый традиционным способом», – комментирует руководитель отделения генетики животных и человека центра Михаил Мошкин.
При этом в центре суррогатного материнства не согласны с утверждением насчет лишнего веса, хотя подтверждают крепкое здоровье детей. Причину крепкого иммунитета видят в тщательном отборе суррогатной матери, так вынашивать малышей доверяют только женщинам с идеальным здоровьем.