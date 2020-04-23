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Дети «из пробирки» отличаются иммунитетом от обычных

младенец, новорожденный

Но исследования ученых и практические наблюдения различаются

Малыши, появившиеся на свет с привлечением  суррогатных матерей, имеют более мощный иммунитет, и при этом – большой вес при низком аппетите, сообщает ИА DEITA.RU.

Такие выводы сделали исследователи из Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, проведя ряд экспериментов на мышах. Увеличенная жировая прослойка в сочетании небольшим аппетитом отмечались у мышей, появившихся из пересаженных эмбрионов, пишет NEWS.ru.

«У суррогатной матери с чужим ребёнком имеются значительные различия генов. Это работает только в плюс. Такой ребёнок будет более здоровым, чем зачатый традиционным способом», – комментирует руководитель отделения генетики животных и человека центра Михаил Мошкин.

При этом в центре суррогатного материнства не согласны с утверждением насчет лишнего веса, хотя подтверждают крепкое здоровье детей. Причину крепкого иммунитета видят в тщательном отборе суррогатной матери, так вынашивать малышей доверяют только женщинам с идеальным здоровьем.

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