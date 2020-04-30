Дети не пойдут в школу после 11 мая – источник

Учащиеся владивостокских средних школ вряд ли сядут за парты после майских праздников, сообщает ИА DEITA.RU.



В чаты родителей владивостокских школьников учителя стали присылать информацию о расписании на ближайшее время. Исходя из этих сведений, выдыхать измученным дистанционным образование родителям еще рано.

«С 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая праздничные дни. 6,7,8 мая и с 12 по 27 мая возобновляется дистанционное обучение», – пишут сотрудники школ.

На официальных ресурсах соответствующая информация пока не появлялась. Тем не менее, можно сделать вывод, что фактически все уже решено, дело только за малым – дождаться публичного заявления.

Ранее чиновники разного ранга высказывались о дистанционном образовании, признавая непроработанность формата и отсутствие готовности к нему со стороны всех участников.