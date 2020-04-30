telegr wh call

Новости

Злость, непонимание, испуг: Рейд полиции во Владивостоке вызвал яркие эмоции у горожан

30 Апрель 2020, 20:12

Рыбакам-любителям Росрыболовство хочет позволить продавать улов

30 Апрель 2020, 19:45

За проднаборами для школьников Владивостока просят приходить пап

30 Апрель 2020, 19:15

Медведев заявил, что ситуация тяжелее кризиса 2008

30 Апрель 2020, 18:45

Новый рекорд: 7 тысяч россиян заразились коронавирусом за сутки

30 Апрель 2020, 18:15

В Партизанске ликвидируют скандальную свалку

30 Апрель 2020, 17:36

Солодов лично взялся за дело о погибших на ферме животных

30 Апрель 2020, 17:15

Платошкин: «Китай должен заплатить за эпидемию»

30 Апрель 2020, 16:52

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Дети не пойдут в школу после 11 мая – источник

школа

Родительские чаты оказываются оперативнее ведомств

Учащиеся владивостокских средних школ вряд ли сядут за парты после майских праздников, сообщает ИА DEITA.RU.

В чаты родителей владивостокских школьников учителя стали присылать информацию о расписании на ближайшее время. Исходя из этих сведений, выдыхать измученным дистанционным образование родителям еще рано.

«С 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая праздничные дни. 6,7,8 мая и с 12 по 27 мая возобновляется дистанционное обучение», – пишут сотрудники школ.

На официальных ресурсах соответствующая информация пока не появлялась. Тем не менее, можно сделать вывод, что фактически все уже решено, дело только за малым – дождаться публичного заявления.

Ранее чиновники разного ранга высказывались о дистанционном образовании, признавая непроработанность формата и отсутствие готовности к нему со стороны всех участников.

Читайте также:

Медведев признал, что дистанционное образование затянется надолго

Матвиенко рассказала, останется ли дистанционное обучение после карантина

«Ставьте нам двойки»: родители рассказали про дистанционное обучение

Елена Кот

Популярное

Плюс 36: количество заболевших коронавирусом в Приморье превысило 400

Злость, непонимание, испуг: Рейд полиции во Владивостоке вызвал яркие эмоции у горожан

Мишустин подписал постановление по установке ГЛОНАСС

Выгодна вторичка: как изменились цены на жилье в Приморье
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...