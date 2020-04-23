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Дети остаются заразными по коронавирусу дольше взрослых
При этом в целом переносят заболевание легче
Стала известна еще одна особенность того, как переносят заболевание коронавирусной инфекцией дети, сообщает ИА DEITA.RU.
Как оказалось, маленькие больные дольше сохраняют заразность и, соответственно, являются опасными для окружающих. Об этом заявил замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе, пишет «Комсомольская правда».
«Есть некие эпидемиологические особенности, которые подчеркивают, что, перенося легко инфекцию, дети, к сожалению, более длительное время выделяют вирус, то есть остаются источником инфекции», – сказал профессор Александр Горелов.
Дело в том, что даже после того, как инфекция покинет верхние дыхательные пути, она все еще может выделяться с экскрементами, сохраняя вероятность орально-фекального заражения.