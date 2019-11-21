«Дети покалечатся» - халатность коммунальщиков возмутила приморцев

В Лесозаводске на одной из улиц горожане увидели незакрытый люк, со всех сторон заметенный снегом, сообщает DEITA.RU.

Подписчик городского паблика разместил видео, на котором виден полузакрытый люк. Сообщение возмутило всех комментаторов – ведь такая оплошность представляет серьезную опасность для всех прохожих, особенно детей.

«Тоже сегодня мимо проходили, крайне была удивлена. Надеюсь маленьким детишкам не захочется от любопытства там ковыряться», «Позвонили бы в держурку, там бы передали ответственным, кому принадлежит этот люк», «Его, похоже, сдвинули, когда снег чистили. Мастера, что сказать!» «Два дня назад звонила диспетчерам, рассказывала про этот люк. Как видно – воз и ныне там», - возмущаются горожане.

Напомним, в конце октября в Набережных Челнах маленький мальчик провалился в люк, гуляя с матерью в сквере. Мать и подбежавшие прохожие быстро вытащили ребенка из люка. Позже сообщалось, что серьезного ущерба для здоровья он не получил. Однако, такая ситуация могла окончиться и куда более плачевно.

Александра Маслова