Традиционный турнир памяти Героев Советского Союза Александра Германа и Константина Берюли, собрал в Дальнегорске 150 юных боксеров, сообщает DEITA.RU.



Этот ежегодный турнир в приморском городе все ждут с нетерпением – участники и их тренеры, зрители. Любители спорта и здорового образа жизни, которых здесь немало, уверены: детский спорт необходимо развивать и поддерживать. Поэтому много лет боксерский турнир «Дети Севера» является настоящим праздником спорта.

Президент Федерации бокса г. Дальнегорска Игорь Тарабарин уверен, что популярность турнира растет потому, что у ребят есть большая потребность заниматься спортом. Хотя «Дети Севера» начинались как турнир для юных боксеров из отдаленных районов края, сейчас сюда приезжают ребята из разных городов и сел Приморья.

Несколько дней ярких эмоций и впечатлений, «жарких» боев на ринге, где присутствовала и радость победы, и горечь поражения – это был настоящий праздник бокса.

Победителям соревнований вручили благодарственные письма от вице-губернатора Приморского края Антона Волошко, депутата законодательного собрания Приморья Александра Щербакова и Всероссийской Общественной организации «Народный фронт». Также юные чемпионы и призеры турнира получили в награду сладкие призы, которые предоставили спонсоры.

Денежный приз от генерального спонсора турнира вручен главному судье соревнований, заслуженному работнику физической культуры России, почетному жителю г. Дальнегорска Анатолию Свинкину.

«Патриотическое воспитание и спорт – неотъемлемая часть воспитания подрастающего поколения не только в крае, но и в масштабах всей страны, - сказал президент краевой Федерации кикбоксинга, заместитель председателя Всероссийской общественной организации «Боевое Братство» Виктор Тарабарин, - Мы чтим героев, и нам важно передать лучшие традиции патриотизма нашим детям», - отметил Виктор Тарабарин.

Слова благодарности организаторам, участникам соревнований, администрации города Дальнегорска и Приморского края выразил один из организаторов краевого турнира по боксу «Дети Севера» Игорь Тарабарин.

«Такие масштабные соревнования очень важны для развития и популяризации спорта в Приморье, это прекрасная возможность найти юные таланты и их поддержать», - сказал Президент Федерации бокса г. Дальнегорска и депутат ДГО Игорь Тарабарин.

Инна Эстрина























