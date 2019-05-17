Первые три сертификата на получение квартир выдали детям-сиротам в Приморье, сообщает DEITA.RU. Документы были выданы в рамках новой социальной меры поддержки.



«Первые три сертификата на приобретение жилья вручили законным обладателям», - рассказала директор департамента образования Наталья Бондаренко.

По ее словам, данные сертификаты вручают сиротам, достигшим 25 летнего возраста и имеющим удовлетворительную адаптацию к самостоятельной жизни. Отметим, что в департаменте на сегодня удовлетворили 245 таких решений из 381 поступивших. Также было заключено 48 мировых соглашений на судебных заседаниях. В ближайшее время по ним будут вручены сертификаты.

С начала года муниципалитеты Приморья объявили 555 аукционов на покупку вторичного жилья. Торги прошли по 293 лотам, квартиры проверяют и принимают специальные комиссии. Как отметила директор ведомства, девять муниципалитетов выполнили план на этот год, в других районах края аукционы еще проходят.

Также подобные аукционы проводит департамент земельных и имущественных отношений краевой администрации. С начала года было заключено 65 контрактов, также ведется достройка двух домов в Лесозаводске. Общее количество квартир – 90 штук.

На совещании с главами муниципалитетов Олег Кожемяко подчеркнул, что специалистам на местах необходимо внимательно отнестись к аукционам и квартирам, а первые торги проанализировать и ускорится в реализации программы.

Напомним, что в этом году в бюджете края на эти цели заложено 1,2 миллиарда рублей. Большая часть средств была передана муниципалитетам, которые с начала года наделены функциями по подбору квартир для детей-сирот.

Лидер сообщества "МАМЫ ПРИМОРЬЯ" Елена Герман, комментируя это событие, заметила, что благодаря губернатору и его активной команде вопрос о предоставлении жилья детям-сиротам начал наконец-то решаться. Хорошо, что несмотря на многие существующие проблемы в крае, социальная сфера стала приоритетной. Решение "квартирного вопроса" детей, оставшихся без родителей, не только позволит ощутить заботу нашего государства, но и даст понять важность "небезразличия" как стиля жизни. К тому же, собственная жилплощадь - хороший фундамент для создания семьи. Впоследствии из них, наверняка, получатся ответственные родители.

Иван Юрьев