Российские дети стали чаще жаловаться на взрослых, сообщает DEITA.RU. Они обращаются в аппарат уполномоченного по правам ребенка, сказала детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Как передают ее слова на сайте Кремля, обратившихся теперь на 14,5% больше. В 2019 году работники разбирали 8 тысяч детских обращений. Очень часто причиной становятся споры имущественного характера и вопросы воспитания.

Кузнецова считает, что доверие к ним детей – знак хороший, но плохо то, что их собственные родители и другие взрослые не способны их услышать. Бывают и просьбы разобраться с различными ситуациями в школе. Большая часть нарушений, как выяснилось, приходится на интернаты и детские дома.

Кузнецова сказала также, что количество детских самоубийств увеличилось, их зафиксировано почти 800. Это тревожный сигнал, означающий, что ситуацию надо менять.

Что касается более взрослых детей, школьников - их волнует вопрос выбора профессии. Специалисты дали рекомендации, какое направление выбрать. Подробно об этом можно прочитать в материале по ссылке ниже.

Анастасия Туркова