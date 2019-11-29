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26 Ноябрь 2019, 16:15

Дети Уссурийска показали, как должна выглядеть охрана труда

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Образовательные учреждения уссурийского городского округа присоединились к краевому художественному конкурсу, цель которого показать, как охрана труда в Приморье выглядит в глаза подрастающего поколения, сообщает DEITA.RU.

В городской администрации рассказали, что свои рисунки на ежегодном конкурсе представили семьдесят детей из разных населенных пунктов Уссурийского городского округа. Среди участников – воспитанники детских садов и ученики школ. 

«Активно участвуют в конкурсе средние общеобразовательные учреждения Уссурийска – школы номер 6, 25 и 30, гимназия номер 133. Школьники из села Красный Яр и Новоникольска, а также воспитанники школы-интерната номер 29 тоже представили свои работы. Охрану труда глазами детей показали и совсем маленькие жители округа. Например, малыши из детских садов Уссурийска и Воздвиженки», - рассказали в мэрии отметив, что условия участия в конкурсе не делает акцента на какой-либо технике рисования: рисунки детей выполнены и красками, и мелками, и маслом, и тушью, и цветными карандашами.

В краевом департаменте труда и соцразвития отметили, что имена победителей будут названы в следующем года – первого февраля две тысячи двадцатого года. Информация об итогах конкурса детского рисунка специалисты ведомства разместят в открытом доступе на сайте администрации Приморского края.

«Лучшие работы по мнению жюри будут отмечены грамотами и памятными подарками», - рассказали в ведомстве. 

Отмечается, что конкурс был создан для повышения уровня знаний населения о правилах поведения на предприятиях, трудовом законодательстве, а также для развития творческого потенциала подрастающего поколения Приморья.  

 Екатерина Цой

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