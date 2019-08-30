«Дети войны» в Приморье получили денежные выплаты. Больше 100 тысяч жителей края получили материальную поддержку ко Дню окончания Второй Мировой войны, сообщает DEITA.RU.
Уж в августе месяце для этих целей из краевого бюджета выделили 103,7 миллиона рублей. Благодаря новому краевому закону, люди с тяжелым военным детством получают уже вторую денежную компенсацию, рассказали в департаменте труда и социального развития Приморского края.
Финансовую поддержку в сумме одной тысячи рублей граждане
получают ко Дню Победы в Великой Отечественной войне и ко Дню окончания Второй
мировой войны – значимые для каждого даты. Первую выплату еще в апреле получили
больше 105 тысяч человек.
«Дети войны» - это люди, которые родились в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года. И на чьи детские плечи выпали горечь и утраты, которые принесла за собой война.
А в Приморском крае законопроект, который поддерживает таких пенсионеров, появился осенью прошлого года по инициативе Олега Кожемяко.
Стоит отметить, благодаря новому закону, в список «Детей войны» попали еще более 18,5 тысяч приморцев, которые до этого времени не могли рассчитывать на льготы и привилегии.
Кроме денежных выплат, пенсионеры могут компенсировать полную стоимость капитального ремонта, а также половину стоимости оплаты. Такая поддержка имеет большое значение для граждан.
Даже если пенсионеры живут в старых домах, где нет центрального отопления, им компенсируют расходы на твердое топливо и бытовой газ.
Поддержка пожилых людей – одна из приоритетных задач для края. Ведь в Приморье создаются все возможные условия для того, чтобы повысить качество и продолжительность жизни приморцев. Поддержка старшего поколения, льготы и компенсации возможны в крае благодаря государственной программе «Социальная поддержка населения Приморского края».
Екатерина Кононенко