«Дети войны» в Приморье получили денежные выплаты. Больше 100 тысяч жителей края получили материальную поддержку ко Дню окончания Второй Мировой войны, сообщает DEITA.RU.

Уж в августе месяце для этих целей из краевого бюджета выделили 103,7 миллиона рублей. Благодаря новому краевому закону, люди с тяжелым военным детством получают уже вторую денежную компенсацию, рассказали в департаменте труда и социального развития Приморского края.

Финансовую поддержку в сумме одной тысячи рублей граждане получают ко Дню Победы в Великой Отечественной войне и ко Дню окончания Второй мировой войны – значимые для каждого даты. Первую выплату еще в апреле получили больше 105 тысяч человек.

«Дети войны» - это люди, которые родились в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года. И на чьи детские плечи выпали горечь и утраты, которые принесла за собой война.

А в Приморском крае законопроект, который поддерживает таких пенсионеров, появился осенью прошлого года по инициативе Олега Кожемяко.

Стоит отметить, благодаря новому закону, в список «Детей войны» попали еще более 18,5 тысяч приморцев, которые до этого времени не могли рассчитывать на льготы и привилегии.

Кроме денежных выплат, пенсионеры могут компенсировать полную стоимость капитального ремонта, а также половину стоимости оплаты. Такая поддержка имеет большое значение для граждан.

Даже если пенсионеры живут в старых домах, где нет центрального отопления, им компенсируют расходы на твердое топливо и бытовой газ.

Поддержка пожилых людей – одна из приоритетных задач для края. Ведь в Приморье создаются все возможные условия для того, чтобы повысить качество и продолжительность жизни приморцев. Поддержка старшего поколения, льготы и компенсации возможны в крае благодаря государственной программе «Социальная поддержка населения Приморского края».

Екатерина Кононенко