Детям придется добираться до нового учебного заведения больше десяти километров по разбитым дорогам, сообщает DEITA.RU.



В Пермском крае назревает очередной скандал. В трех поселках собираются объединить школы, то есть, закрыть две и перевести детей в одну. Речь идет о школах в Северно-Коспашском и Южно-Коспашском поселках, учиться ребята будут в Центрально-Коспашком.

Возмущение в Сеть выставила мама одного из школьников. По словам женщины (а она подкрепила их фотографиями) школа, в которую отправляют детей, буквально разваливается и не предназначена для нахождения в ней школьников.

По сути школу расположили в здании бывшего детского сада. В здании нет столовой - ее организовали в одном из классов. Нет также раздевалок для девочек и мальчиков. Изначально предполагалось, что ребята будут переодеваться вместе, однако позже для мальчиков выделили место в общей раздевалке, где все дети оставляют верхнюю одежду.





Так выглядит раздевалка для девочек

Как пишет «Ура.ру», сокращение школ - вынужденная мера. Учеников в них становится все меньше. Если детей не объединить, они лишатся многих учителей.

Ранее сообщалось о том, что Министр просвещения рассказала, когда школьники перейдут на пятидневку. По ее словам, они и сейчас могут найти школу с меньшим количеством занятий и учиться с понедельника по пятницу.

Елена Миронова