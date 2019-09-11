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Детище "Роскосмоса" больше не полетит на орбиту
11 Сентябрь 2019, 20:00
Техническая новинка принесла всю пользу, какую только могла, сообщает DEITA.RU.
Знаменитый на всю страну, а теперь уже и мир робот "Фёдор", произведённый в технических лабораториях "Роскосмоса", больше не полетит на орбиту.
По словам представителей госкорпорации, "Фёдор" полностью выполнил свою миссию и делать ему в космосе больше нечего.
Следующим на очереди на полёт в стратосферу станет другой робот. Его задача будет сложнее, чем у "Фёдора". Андройду предстоит выйти в открытое космическое пространство.
Модель модель пока всё ещё проектируется.
Дмитрий Шевченко
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