Детище "Роскосмоса" больше не полетит на орбиту

Техническая новинка принесла всю пользу, какую только могла, сообщает DEITA.RU.

Знаменитый на всю страну, а теперь уже и мир робот "Фёдор", произведённый в технических лабораториях "Роскосмоса", больше не полетит на орбиту.

По словам представителей госкорпорации, "Фёдор" полностью выполнил свою миссию и делать ему в космосе больше нечего.

Следующим на очереди на полёт в стратосферу станет другой робот. Его задача будет сложнее, чем у "Фёдора". Андройду предстоит выйти в открытое космическое пространство.

Модель модель пока всё ещё проектируется.

Дмитрий Шевченко