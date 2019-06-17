Депутаты хотят внести целый ряд изменений в нынешний порядок охраны детских учреждений, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по безопасности предпринимательской деятельности, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал изданию о необходимых изменениях в сфере охраны школы и детских садов, которые уже нагрели в данной отрасли.



Так, одним из самых главных предложений депутат назвал послабление в федеральном законе о госзакупках, который на данный момент не даёт многих предприятиям охраны участвовать в распределении предоставления услуг детским учреждениям.

По словам Выборного, из-за этого в целом в этом сегменте распространён серьёзным демпинг, который не идёт на пользу в конечном счёте самим детям и их безопасности.

Это, по мнению депутата, позволяет недобросовестным ЧОПам создавать себе конкурентные преимущества за счёт уклонения от уплаты налогов, нарушения лицензионных требований, норм трудового законодательства и даже использования персонала без соответствующей квалификации и статуса частного охранника.



Таким образом, в стране должен появиться единый высокий стандарт профессионального работника по охране детских учреждений, убеждён парламентарий.

Ранее сообщалось о том, что правоохранительные органы пресекли случаи наживы в сфере школьного питания.

Дмитрий Шевченко