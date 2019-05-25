Случай заболевания детей острым гастроэнтеритом зафиксирован на минувшей неделе в Южно-Сахалинске, сообщает DEITA.RU.

Как информирует администрация столицы Сахалина, в детском саду «Ивушка» сейчас проводится дезинфекция. Дошкольное учреждение закрыто на карантин, а его воспитанники направлены на амбулаторное лечение под надзором врачей. Причина заболевания детей пока точно не установлена. В числе возможных версий специалисты рассматривают нарушения санитарных правил при организации питания.

Как выяснилось, случай этот не единичный. По данным Роспотребнадзора, на прошедшей неделе в Южно-Сахалинске зафиксировано 85 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями.

Врачи рекомендуют родителям, заметившим симптомы заболевания у детей, не заниматься самолечением и обращаться за квалифицированной медицинской помощью. В числе симптомов гастроэнтерита значатся слабость, тошнота, расстройство стула, болезненные ощущения в районе живота, озноб, потоотделение, сухость во рту и повышение температуры в промежутке между 37 и 38 градусами.

Дмитрий Санников