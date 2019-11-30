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Детская наркомания – не приговор: уссурийские специалисты возвращают трудных подростков к нормальной жизни

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Вот уже два года на базе Уссурийского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних работает отделение адаптации несовершеннолетних, ранее потреблявших наркотические и психотропные вещества. О том, как и в какие сроки происходит возвращение трудных подростков к нормальной жизни DEITA.RU рассказали специалисты учреждения.

Курс адаптации в специализированном отделении одновременно может проходить до 20 подростков. Цикл восстановления в среднем занимает три месяца, максимум – пять. Все это время дети живут на базе Центра, обучаясь в городской школе №31.

При этом по рекомендации специалистов некоторые подростки вынужденно повторяют ранее пройденный курс лечения. Такова цена необдуманных поступков, глубоких психологических проблем и желания попробовать запрещенное.

С детьми в отделении работают десятки специалистов – воспитатели, инструкторы по труду и физподготовке, педагоги по музыке, психиатры, наркологи, психологи, специалист по социальной работе.

Специалисты проводят с детьми психокоррекционные занятия и тренинги, которые направлены на искоренение вредных привычек, повышение контроля над эмоциями и учебной активности, а также на формирование адекватной самооценки. Большое внимание уделяется спортивной подготовке подростков. В отделении оборудован тренажерный зал, а на территории центра расположены спортивные площадки.

Отметим, мероприятия в рамках профилактики наркомании в Приморском крае проводятся в рамках реализации госпрограммы «Безопасный край» на 2015-2021 годы.

фото: primorsky.ru

 

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