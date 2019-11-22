Новости
Выйти на пенсию пораньше разрешено таким категориям граждан
22 Ноябрь 2019, 21:15
Помощник Путина сказал, как оживить российскую экономику
22 Ноябрь 2019, 20:45
«Хабаровские электрические сети» введен режим повышенной готовности
22 Ноябрь 2019, 20:32
«Детские» деньги закончат платить через 3 года
22 Ноябрь 2019, 20:15
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Больше половины доходов россиян уходят банкам
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22 Ноябрь 2019, 19:15
«Детские» деньги закончат платить через 3 года
В Счетной палате сказали, что произойдет тогда, сообщает
DEITA.RU.
Накануне Госдума приняла проет бюджета ПФР до 2022 года. В нем говорится о планах прекратить выплачивать материнский капитал с 2022 года. Это значит, что стимулирующие выплаты в размере более 400 тысяч рублей за рождение 2 и последующего детей прекратятся.
В Счетной палате прокомментировали такую идею. По мнению экспертов-подчиненных Кудрина, такое решение негативно скажется на достижении одной из глобальных целей России – увеличении численности населения.
О том, будут ли платить «путинские» деньги – ежемесячную помощь семьям с первенцем до 3 лет, пока неизвестно.
Елена Миронова