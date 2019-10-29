Детские эндокринологи со всего Дальнего Востока примут участие в консилиуме

Во Владивостоке состоится рабочая встреча ведущих детских эндокринологов Дальневосточного федерального округа с московскими специалистами, сообщает DEITA.RU. Врачи обсудят наиболее острые проблемы и пути их решения.

Ольга Безлепкина, директор Института детской эндокринологии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ, рассказала, какие темы затронут врачи.

«Мы будем обсуждать насущные проблемы детской эндокринологии. Специалисты ДФО расскажут, какие у них проблемы, мы будем думать, как их решить. Например, каких лекарств не хватает, и как из центрального региона России лучше помочь организовать лекарственное обеспечение; в каком регионе не хватает кадров по детской эндокринологии, и где их лучше подготовить», - рассказала о планах Ольга Безлепкина.

Помимо участия в рабочей встрече, специалисты из Москвы прибыли для обследования детей с сахарным диабетом. Однако малыши, которых обследовали российские врачи, болеют отнюдь не типичной формой диабета. Главный внештатный детский эндокринолог департамента здравоохранения Приморского края Наталья Бочарникова рассказала о механизме работы с подобными пациентами.

«Мы уже в течение трёх лет проводим диагностику - отправляем образцы крови по программе «Альфа-Эндо», это делается для пациентов бесплатно. Позже мы получаем подтверждение этой патологии. Нужно понимать, что пациенты это очень редкие, единичные, мы их можем видеть, например, первый раз в жизни, а в эндокринологический научный центр они со всей России поступают. Даже подтвердив какую-то редчайшую патологию, мы хотим, чтобы специалисты, которые имеют огромный клинический опыт, дали нашим детям самые лучшие рекомендации. По этому принципу были подобраны пациенты», отмечает Наталья Бочарникова.

Кроме того, специалисты отмечают, что активно пользуются возможностями телемедицины, когда перед экраном монитора во Владивостоке собираются эксперты в области детской эндокринологии и обсуждают отдельные случаи пациентов с коллегами из Москвы. Данные исследований крови пациента можно переслать, а документы, в случае необходимости подписать электронной подписью.

Софья Корф