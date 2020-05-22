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Детские площадки хотят отдать управляющим компаниям
Это касается только построенных за муниципальный счет объектов
В Госдуме рассмотрят предложение передавать элементы благоустройства управляющим компаниям по договору безвозмездного пользования, сообщает ИА DEITA.RU.
Это коснется детских и спортивных площадок, автопарковок, мест для выгула собак и малых архитектурных форм. Согласно тексту поправок, передача планируется только в случае, если объекты стоят на территории, принадлежащей собственникам дома, пишет «Парламентская газета». Кроме того, необходимое условие – все это должно быть построено за счет средств местного бюджета.
Текущая редакция закона «О защите конкуренции» не содержит механизма передачи подобных элементов.
Законопроект внесен в список предназначенных для рассмотрения в первом чтении на сегодняшнем пленарном заседании.