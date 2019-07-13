Правительство России одобрило законопроект по выплатам на первого и второго ребенка возрастом от полутора до трех лет семьям со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума, сообщает DEITA.RU.

Документом предусматривается введение с 1 января 2020 года ежемесячной выплаты на

первого и второго ребенка от полутора до трех лет в размере прожиточного минимума ребенка в субъекте. Такие выплаты будут получать семьи со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения по региону.Сейчас в качестве временной меры поддержки семей с детьми работающим матерям (или другим родственникам, ухаживающим за ребенком), а также женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, предоставляются ежемесячные выплаты в размере 50 рублей.

Дмитрий Санников