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Детские сады и школы Приморья подвергнут модернизации

24 Сентябрь 2019, 13:02

детский сад

Врио вице-губернатора Приморского края, директор департамента образования и науки Приморского края Наталья Бондаренко поручила заведующим детских садов избавиться от старой мебели, сообщает DEITA.RU.

Во время плановой поездки в Артёмовский городской округ Наталья Бондаренко напомнила заведующим детских садов, что в Приморском крае действуют меры по компенсации затрат на приобретение мебели в дошкольные учреждения. В текущем году на данные задачи выделено более двухсот сорока млн рублей. Наряду с этим, директор департамента отметила, что от неиспользуемых предметов в детских группах также необходимо избавиться.

В поездке Наталья Бондаренко посетила и школы городского округа. Отдельное внимание уделили вопросу регулирования программ по физическому воспитанию. Ранее, сделать занятия по физвоспитанию более современными, поручил губернатор региона Олег Кожемяко.

В ходе поездки состоялась и встреча с руководителем Артёма Александром Авдеевым. В ходе беседы чиновники коснулись вопроса привлечения бизнесменов для открытия негосударственных детских садов. Одним из приоритетных направлений остаётся создание детских садов с возможностью воспитания детей от полутора до трёх лет. Работа по данному направлению реализуется в рамках нацпроекта «Демография».

На собрании с дирекцией учреждений образования, Наталья Бондаренко дала разъяснения на интересующие вопросы педагогов, а также разъяснила моменты изменений в системе оплаты труда в учреждениях образования.

Работа ведётся в рамках реализации госпрограммы «Развитие образования Приморского края».

Напомним, ранее сообщалось, что российские педагоги считают, что обязательная сдача ЕГЭ по иностранному языку спровоцирует отток студентов из высших учебных заведений страны. В связи с этим некоторые педагоги выступают категорически против данной инициативы.

Софья Корф

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